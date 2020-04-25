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Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Экзамены по русскому языку и математике для большинства ребят пройдут с 1 июня (понедельник) по 31 июля (пятница).


Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой Министерство просвещения и Рособрнадзор.

Даты проведения ОГЭ ‎по русскому языку и математике в основной период определят региональные власти, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции. Перерыв между проведением экзаменов по указанным учебным предметам должен составлять не менее двух дней.
 
Дополнительный период по сдаче ОГЭ  будет в сентябре. 4 сентября - по русскому языку, 7 сентября - по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября - русский язык, 15 сентября - математика, 18 сентября - русский язык и математика.
 
ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность ОГЭ по русскому языку и математике составляет ‎3 часа 55 минут (235 минут).
 
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.



Орловское Информбюро
25 апреля 2020 года
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