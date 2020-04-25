В Орловской области выявили еще 25 случаев COVID-19

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В Орловской области выявили еще 25 случаев COVID-19По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 13:15 25 апреля, в нашем регионе 321 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Как сообщил
накануне губернатор области Андрей Клычков, 32 человека из заболевших ранее – выздоровели.
124 жителя области помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 71 - с подозрением на заболевание COVID-19.
Находятся на домашней изоляции - 1931 человек.
Орловское Информбюро
25 апреля 2020 года