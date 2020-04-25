В Орловской области выявили еще 25 случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 13:15 25 апреля, в нашем регионе 321 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.



Как сообщил накануне губернатор области Андрей Клычков, 32 человека из заболевших ранее – выздоровели.

124 жителя области помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 71 - с подозрением на заболевание COVID-19.



Находятся на домашней изоляции - 1931 человек.