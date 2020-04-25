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По количеству заболевших COVID-19 в Орловской области лидирует Орел

В областном центре на данный момент 85 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.


В Мценске и Мценском районе – 73 человека, в Болховском и Орловском района – по 25. В Урицком районе – 21 человек, в Залегощенском – 15, в Новосильском и Свердловском – по 12. В Покровском районе – 10 человек. В Верховском и Хотынецком районах – по шесть. По пять человек – в Знаменском районе и Ливнах. По четыре человека – Ливенском районе и Малоархангельском. В Шаблыкинском, Троснянском, Глазуновском и Кромском – по два человека. Один заболевший зафиксирован в Корсаковском районе.
 
 
По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 13:15 25 апреля, в нашем регионе 321 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
 
Как сообщает региональный штаб, из 25 новых заболевших 7 человек прибыли из Москвы и Московской области, 18 заразились через контакт.



Орловское Информбюро
25 апреля 2020 года
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