По количеству заболевших COVID-19 в Орловской области лидирует Орел В областном центре на данный момент 85 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.





В Мценске и Мценском районе – 73 человека, в Болховском и Орловском района – по 25. В Урицком районе – 21 человек, в Залегощенском – 15, в Новосильском и Свердловском – по 12. В Покровском районе – 10 человек. В Верховском и Хотынецком районах – по шесть. По пять человек – в Знаменском районе и Ливнах. По четыре человека – Ливенском районе и Малоархангельском. В Шаблыкинском, Троснянском, Глазуновском и Кромском – по два человека. Один заболевший зафиксирован в Корсаковском районе. По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 13:15 25 апреля, в нашем регионе 321 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный штаб, из 25 новых заболевших 7 человек прибыли из Москвы и Московской области, 18 заразились через контакт.





Орловское Информбюро

25 апреля 2020 года



