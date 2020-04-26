В Орловской области выявили еще 42 случая COVID-19 По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 12:00 26 апреля, в нашем регионе 363 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 32 человека из заболевших ранее – выздоровели.





Как ранее сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, 124 жителя области помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 71 - с подозрением на заболевание COVID-19.

Находятся на домашней изоляции - 1931 человек.





Орловское Информбюро

26 апреля 2020 года



