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Сегодня – 34-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошел взрыв.


Выброшенные из разрушенного реактора в атмосферу продукты деления ядерного топлива были разнесены воздушными потоками на значительные территории. Вследствие чего произошло радиоактивное загрязнение не только вблизи АЭС в границах Украины, России и Белоруссии, но и за сотни и даже тысячи километров от места аварии. Радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран.
 
Наибольшему загрязнению подверглись территории Украины, (41,75 тысяч квадратных километров), Белоруссии (46,6 тысяч квадратных километров), европейской части России (57,1 тысяч квадратных километров). Пострадала от радиоактивного загрязнения и часть территории Орловской области.
Повышение уровня радиационного фона в Орловской области было зарегистрировано 30 апреля 1986 г. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, максимальные уровни радиационного фона (по гаммаизлучению) отмечены 30 апреля и 1 мая и составили: в Болховском районе – до 2500 мкР/ч, в Дмитровском – до 1300 мкР/ч, в г. Орле – до 800 мкР/ч. Проживающие на этих территориях люди впоследствии имели проблемы со здоровьем. Отмечаются заболевания органов дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения.

Пострадали и орловцы, принимавшие участие в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Многие из них стали инвалидами. Многие ушли из жизни.
 
За заслуги в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС ликвидаторы награждены государственными наградами.



Орловское Информбюро
26 апреля 2020 года
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