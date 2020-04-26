Обращение Правительства Орловской области к жителям региона в связи с 34-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС

Дорогие земляки!



Несмотря на 34 года, прошедшие со дня аварии на Чернобыльской АЭС, эта трагедия до сих пор отзывается в сердцах людей болью и горечью.



Взрыв на атомной станции разделил историю человечества на до и после, стал важным уроком бережного отношения к природе и защиты безопасности отрасли.



Вопреки всему наша огромная страна героическими усилиями ликвидаторов аварии смогла свести к минимуму колоссальные потери и губительные последствия трагедии.Благодаря самоотверженности, профессионализму и мужеству наших соотечественников целый континент избежал многократного увеличения трагедии.



В настоящей политической ситуации глобальные вопросы безопасности становятся все более актуальными. Задача всего человечества – приложить максимальные усилия для обеспечения безопасности мирного атома, внедрения новейших достижений науки во все сферыпроизводства.



Дорогие друзья! Мира вам, счастья и благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ