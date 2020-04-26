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Обращение Правительства Орловской области к жителям региона в связи с 34-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС


 Дорогие земляки!
 
Несмотря на 34 года, прошедшие со дня аварии на Чернобыльской АЭС, эта трагедия до сих пор отзывается в сердцах людей болью и горечью.

Взрыв на атомной станции разделил историю человечества на до и после, стал важным уроком бережного отношения к природе и защиты безопасности отрасли.

Вопреки всему наша огромная страна героическими усилиями ликвидаторов аварии смогла свести к минимуму колоссальные потери и губительные последствия трагедии.Благодаря самоотверженности, профессионализму и мужеству наших соотечественников целый континент избежал многократного увеличения трагедии.

В настоящей политической ситуации глобальные вопросы безопасности становятся все более актуальными. Задача всего человечества – приложить максимальные усилия для обеспечения безопасности мирного атома, внедрения новейших достижений науки во все сферыпроизводства.
 

Дорогие друзья! Мира вам, счастья и благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Орловское Информбюро
26 апреля 2020 года
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