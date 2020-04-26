В Орловской области контактных заразившихся становится больше Это отметил в своем комментарии губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Официальный комментарий губернатора Орловской области Андрея Клычкова:

«На данный момент (утро 26 апреля) у нас подтверждено



По контакту - 27, прибывшие - 15 человек.

«На данный момент (утро 26 апреля) у нас подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом.По контакту - 27, прибывшие - 15 человек. 11 – г. Орёл, 3 - Орловский район, 5 - Мценск и Мценский район, 10 - Болхов и Болховский район, 1 - Залегощенский район, 2 -Хотынецкий район,1- Должанский район, 2 - Верховский район, 1 - Троснянский район, 1 -Новосильский район, 1 - Шаблыкинский район, 3 - Знаменский район, 1 - Свердловский район.

Общее количество - 363 человека».







Орловское Информбюро

26 апреля 2020 года



