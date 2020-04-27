Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Количество заболевших в регионе растет. Будут ли власти вводить более жесткие меры карантина?



- Какие меры разработаны для поддержки орловского бизнеса? Руководитель департамента экономического развития Сергей Антонцев дал нашей телекомпании эксклюзивное интервью.



- Найти реальную работу, не выходя из дома. Сегодня в регионе стартует первая дистанционная ярмарка вакансий.



- О героях былых времен: Иван Яковлевич Гарбузов



- Самоизоляция пробуждает новые таланты. Как творческому человеку провести время с пользой?



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Вести-Орёл

27 апреля 2020 года



