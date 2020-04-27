В Орловской области выявили 44 новых случая COVID-19 По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:50 27 апреля, в нашем регионе 407 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.





Как сообщил накануне губернатор, 36 человек из заболевших ранее – выздоровели. 2 человека находятся на аппаратах ИВЛ. 2 человека с коронавирусной инфекцией – скончались.





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



