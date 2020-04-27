Профессиональное сообщество психологов города Орла оказывает помощь жителям города и области во время пандемии коронавируса Психологическая помощь оказывается в рамках проекта «МыВместеОрёл».





В команде проекта преподаватели кафедры общей и возрастной психологии ОГУ имени И.С. Тургенева, кафедры педагогики и психологии Института развития образования, практикующие педагоги-психологи образовательных организаций города Орла и Орловской области, клинические психологи НКМЦ им. З.И. Круглой.



Координатором программы выступил старший преподаватель кафедры общей и возрастной психологии Орловского государственного университета Ольга Цунина.



Каждый может получить бесплатную on-line консультацию по следующим направлениям:



- психологическая помощь заболевшим коронавирусом и их близким;



- психологическая помощь людям, испытывающим страх и тревогу в ситуации пандемии;



- психологическая помощь беременным женщинам, мамам младенцев и детей раннего возраста;



- психологическая помощь детям дошкольного возраста и их родителям и другие направления.



Заявку на консультацию вы можете направить:



- на сайте мырядом2020.рф;



- мобильное приложение ОНФпомощь;



- позвонить по телефону 8 800 200 34 11;



- оставить в личные сообщения группы проекта https://vk.com/we_orel.



На данный момент в рамках проекта обработано 37 запросов, большинство из них по проблеме взаимоотношений с детьми, супружеский отношений в период самоизоляции др.



На странице проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/we_orel можно ознакомиться с дополнительным информационным материалом, профилактическими рекомендациями, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



