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Профессиональное сообщество психологов города Орла оказывает помощь жителям города и области во время пандемии коронавируса

Психологическая помощь оказывается в рамках проекта «МыВместеОрёл».


В команде проекта преподаватели кафедры общей и возрастной психологии ОГУ имени И.С. Тургенева, кафедры педагогики и психологии Института развития образования, практикующие педагоги-психологи образовательных организаций города Орла и Орловской области, клинические психологи НКМЦ им. З.И. Круглой.

Координатором программы выступил старший преподаватель кафедры общей и возрастной психологии Орловского государственного университета Ольга Цунина.

Каждый может получить бесплатную on-line консультацию по следующим направлениям:

- психологическая помощь заболевшим коронавирусом и их близким;

- психологическая помощь людям, испытывающим страх и тревогу в ситуации пандемии;

- психологическая помощь беременным женщинам, мамам младенцев и детей раннего возраста;

- психологическая помощь детям дошкольного возраста и их родителям и другие направления.

Заявку на консультацию вы можете направить:

- на сайте мырядом2020.рф;

- мобильное приложение ОНФпомощь;

- позвонить по телефону 8 800 200 34 11;

- оставить в личные сообщения группы проекта https://vk.com/we_orel.

На данный момент в рамках проекта обработано 37 запросов, большинство из них по проблеме взаимоотношений с детьми, супружеский отношений в период самоизоляции др.

На странице проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/we_orel можно ознакомиться с дополнительным информационным материалом, профилактическими рекомендациями, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
27 апреля 2020 года
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