Первомайские мероприятия Федерации профсоюзов Орловской области пройдут в интернет-формате Федерация профсоюзов Орловской области запустила интернет-акцию под лозунгами: «Коронавирус — не повод нарушать права работников!», «Солидарность сильнее заразы!».





Проходить акция будет до 1 мая включительно. Стать ее участником может каждый член профсоюза или профсоюзная организация. Для этого необходимо сделать индивидуальную или групповую фотографию, на которой люди держат листок с написанным или напечатанным лозунгом акции. Приветствуется, если кроме одного из официальных лозунгов участник ниже добавит свой лозунг, отражающий ситуацию в регионе или на его предприятии.



Размещать фотографии, принимающие участие в интернет-акции, следует в группе в «ВКонтакте» «Федерация профсоюзов Орловской области» и на своих страницах в соцсетях. Фотографии можно публиковать на главной странице группы или в альбоме "Первомай 2020". Фотографии необходимо сопровождать хэштегами #1Мая2020 #Первомайдома #СолидарностьСильнееЗаразы #профсоюзыОрловщины.



Предложения, которые участники акции изложат на своих фотографиях, будут обобщены и войдут в обращение, которое Федерация профсоюзов Орловской области направит в органы власти после 1 Мая.



С 27 апреля начнется голосование за принятие Первомайской резолюции. Этот документ отражает позицию миллионов трудящихся в ходе переговорного процесса властей, работодателей и профсоюзов по выработке единых антикризисных мер в сложный для страны период.



1 мая обращение председателя ФНПР Михаила Шмакова к членам профсоюзов и трудящимся страны будет транслироваться на YouTube-канале Федерации независимых профсоюзов России, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



