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Путин поручил проработать снижение первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.


Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать возможность снижения до 15% минимального размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми. Как сообщается на официальном сайте Кремля, такое поручение дано по итогам встречи главы государства с представителями общественности Ивановской области, состоявшейся 6 марта.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала, - говорится в перечне поручений. - Срок - 20 мая 2020 года».

На встрече с общественностью Ивановской области глава государства отмечал, что знает о проблеме, которая возникает у некоторых семей с детьми при внесении первоначального взноса по ипотеке. Путин заверил, что даст правительству поручение проработать пути ее решения.


Орловское Информбюро
27 апреля 2020 года
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