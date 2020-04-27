Телевизор – в помощь! Минпросвещения запустило телепроект по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.





Проекта «Моя школа в online» поможет школьникам выпускных классов в подготовке к госэкзаменам.



С 22 апреля образовательное вещание организовано на телеканале «Клякса», который входит в мультиплекс «Триколор». С сегодняшнего дня запускаются телеуроки и на Общественном телевидении России, об этом сообщает информационное агентство РИА-Новости.



Занятия будут проходить по будням с 9:00 до 12:00.



Всего будет проведено около 400 уроков по темам, необходимым для завершения учебного года и соответствующим программе четвертой четверти. В записи уроков, получивших название «Мое просвещение», и образовательного контента принимают участие ведущие педагоги страны.



Знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая задания и изучая дополнительный материал на портале «Российская электронная школа». Для перехода туда нужно в конце занятия считать QR-код прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.



Ожидается, что кампания по сдаче Единого государственного экзамен в этом году начнется 8 июня. Итоговая аттестация в девятых классах, согласно проекту расписания, пройдет в период с 1 июня по 31 июля, даты проведения каждый регион определит самостоятельно, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. Девятиклассникам в этом году предстоит сдать всего два обязательных предмета - русский язык и математику, сдача предметов по выбору отменена.





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



