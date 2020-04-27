Больше всего новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции – в Орле По состоянию на 27 апреля в регионе подтверждено 44 случая заболевания коронавирусом. Общее количество - 407 человек.





Как сообщает региональный штаб, среди новых зараженных – 36 человек по контакту, 8 человек - прибывшие.



В разрезе муниципальных образований: 21 - город Орёл, 5 - Болхов и Болховский район, 1 - Свердловский район, 2 - Хотынецкий, 2 - Малоархангельский, 4 – Покровский, 1 – Новосильский район, 2 - Мценск и Мценский район, 1 - Должанский, 4 – Орловский район, 1- Глазуновский.



Сегодня губернатор области Андрей Клычков сообщил, что вечером в прямом эфире в его сетевых аккаунтах планируется связь с больницей им. Боткина.



Андрей Клычков: «Вместе узнаем ситуацию изнутри лечебного учреждения от врача, который непосредственно работает с коронавирусными пациентами в инфекционном отделении. Также попробуем организовать прямую связь с кем-то из пациентов. Надеюсь, что состоится серьёзный разговор, который будет полезным и познавательным для всех нас. До встречи».

Начало в 19 часов.







Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



