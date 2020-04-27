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Спаслись, отправившись за продуктами

На прошлой неделе в орловской двухэтажке обрушился потолок. Жителей расселили: 25 человек находятся в пунктах временного размещения в гостинице «Русь», остальные жильцы аварийного дома разъехались по родственникам. Специалисты, обследовавшие дом, признали его опасным для проживания. К изучению причин случившегося подключились прокуратура и следственный комитет.


Минувшая неделя для жителей двухэтажки по адресу Серпуховская, 113 - завершилась настоящим ЧП. В одной из квартир обрушился потолок. По счастливой случайности дома в этот момент никого не было. Многодетная семья, проживающая здесь, полным составом отправилась за продуктами.

Зинаида Грунтовская, жительница дома №113 по ул. Серпуховская: «На ночь мы уехали. Хотя и коронавирус, но пришлось уехать. Жить здесь уже нереально».

Боятся оставаться в своих квартирах и соседи многодетной семьи. Люди уверены, что это обрушение только начало дальнейшего разрушения дома.

Екатерина Швец, жительница дома №113 по ул. Серпуховская: «Трещины пошли дальше. Если начало положено, то будет и продолжение. Мы боимся за свою жизнь, за наших детей - здесь у каждого маленькие дети».

Полицейские дежурят у дома и сейчас, а вот всех жителей расселили. 25 человек временно находятся в гостинице «Русь», остальные разъехались по родственникам. Специалисты заключили, что дальнейшее проживание в этом доме несёт угрозу жизни и здоровью людей. Дом является аварийным. Хотя таковым он был признан ещё 5 лет назад, и согласно документам до лета 2021 года жителей должны были расселить. Но позже это почему-то было отложено до 2025 года. Законность этого решения, а также меру ответственности должностных лиц, допустивших обрушения, уже проверяются прокуратурой и следственным комитетом.


Антон Киселёв
27 апреля 2020 года
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