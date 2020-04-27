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Студенты Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС занимаются дистанционно

Процесс обучения поменялся в корне. Даже там, где система дистанционного общения со студентами была уже налажена, столкнулись с массой проблем. Как удалённо сдавать экзамены и получить диплом?


Преподавателей здесь можно увидеть разве что на фото - все работают дома. В этом вузе дистанционные технологии применяются уже не первый год, а отдельные дисциплины и раньше велись удаленно. Но стопроцентная работа в режиме онлайн заставила поволноваться и попотеть не только студентов, но и педагогов.
Наталья Поповичева, замдиректора по учебной части Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Лекция идет полтора часа. Если она проводится дистанционно, то это порядка 3-5 часов уходи на каждую лекцию. Поскольку преподаватели не просто выдают задания, они не просто находятся в чате, где они общаются напрямую со своими студентами, они еще проверяют выполнение индивидуальных заданий, которые выдаются в течение занятия».

Удаленно теперь проходят не только лекции, но и практика и даже экзамены. Но это не значит, что можно списать или ответить за другого.

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Есть достаточно способов контроля, которые позволяют понять - знает студент или не знает. Существует несколько программ, которые позволяют контролировать и идентифицировать студента - распознавать по лицу».

Тем, у кого нет интернета, представят отсрочку. Но в виде исключения.

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Устойчивого интернета нет и в Орле, не говоря уже, например, об Орловском районе - там нет устойчивого интернета в ряде населенных пунктов. Здесь возникает вопрос - как мы будем проводить экзамен дистанционно, если студент живет в Первом Воине? А там точно нет интернета».

По пятницам на прямой связи со студентами и их родителями - руководитель вуза. Отвечает на вопросы. Большинство интересуются процессом учебы: как студенты будут сдавать экзамены, получать дипломы (их, кстати, начнут выдавать в лучшем случае после 15 мая.) А вот приемная кампания будет продлена до 1 сентября. Она пройдет дистанционно, по новым правилам. Например, оригинал аттестата первокурсники смогут представить не до поступления, а в течение первого года обучения.


Татьяна Тимохина
27 апреля 2020 года
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