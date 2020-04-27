Юрий Сёмин больше не тренер «Локомотива»? Информация об этом появилась в СМИ.





Так, сообщается, что «Локомотив» не планирует продлевать контракт с тренером. Дата завершения договора Юрия Сёмина с клубом – 31 мая. Главным претендентом на то, чтобы сменить орловца на тренерском мостике «железнодорожников», называют серба Марко Николича.



Отмечается, что многие футбольные специалисты не поддерживают вариант о смене тренера «Локомотива». «С точки зрения спортивных результатов к Семину не может быть ни малейших вопросов ни у одного человека. Он самый титулованный тренер России», - прокомментировал информацию о смене тренера в «Локомотиве» футбольный агент Дмитрий Селюк.





Анастасия Дорохова

27 апреля 2020 года



