28 зараженных орловцев - медработники Об этом на оперативном совещании в администрации области сообщил глава региона Андрей Клычков.





Плюс 44 новых случая за сутки. Эпидемиологическая ситуация в области остается напряженной - отметил сегодня на аппаратном совещании глава региона. Пик заболевания коронавирусной инфекцией не пройден, первые три строчки лидеров по числу заболевших занимает областной центр, Мценск и Орловский район.



Было отмечено, что сначала вирус завозили на территорию области, а сейчас наблюдается значительной рост контактных заболевших. Если говорить в процентном соотношение то 9,9% выздоровели, умерли 0,55%, 15,7% находятся в стационаре, более 70% наблюдаются на дому.



Из тех, кто находится в больнице, более 60% с подозрением, у остальных диагноз подтвержден - это 363 человека. Из них двое подключены к аппаратам ИВЛ. 28 зараженных орловцев - медработники.



Глава региона поручил максимально эффективно вести работу по еженедельному забору проб у сотрудников медицинских учреждений



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для этого необходимо переориентировать тестовые системы в первую очередь на медицинских работников, на соцработников, тех, кто контактирует в первую очередь, и работу эту нужно продолжать. Поручение было делать до 1000 проб в сутки. Нам необходимо наращивать наши возможности».





Анна Вайсергисер

27 апреля 2020 года



