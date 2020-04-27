понедельник 27.04.2020 15:12:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

28 зараженных орловцев - медработники

Об этом на оперативном совещании в администрации области сообщил глава региона Андрей Клычков.


Плюс 44 новых случая за сутки. Эпидемиологическая ситуация в области остается напряженной - отметил сегодня на аппаратном совещании глава региона. Пик заболевания коронавирусной инфекцией не пройден, первые три строчки лидеров по числу заболевших занимает областной центр, Мценск и Орловский район.

Было отмечено, что сначала вирус завозили на территорию области, а сейчас наблюдается значительной рост контактных заболевших. Если говорить в процентном соотношение то 9,9% выздоровели, умерли 0,55%, 15,7% находятся в стационаре, более 70% наблюдаются на дому.

Из тех, кто находится в больнице, более 60% с подозрением, у остальных диагноз подтвержден - это 363 человека. Из них двое подключены к аппаратам ИВЛ. 28 зараженных орловцев - медработники.

Глава региона поручил максимально эффективно вести работу по еженедельному забору проб у сотрудников медицинских учреждений

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для этого необходимо переориентировать тестовые системы в первую очередь на медицинских работников, на соцработников, тех, кто контактирует в первую очередь, и работу эту нужно продолжать. Поручение было делать до 1000 проб в сутки. Нам необходимо наращивать наши возможности».



Анна Вайсергисер
27 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.