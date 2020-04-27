Долг памяти и чести Несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и в области в частности, те, кто подарил нам мирное небо и возможность жить, не остаются без внимания.





В преддверии Дня пожарной безопасности сотрудники регионального главка МЧС совместно с членами студенческого корпуса спасателей навестили почетного члена Совета ветеранов Орловского МЧС Александра Безкровного. На встречу отправились в масках и перчатках.



Александр Данилович Безкровный участвовал в битве за Москву, долгое время работал в Штабе гражданской обороны Орловской области, где сразу вошел в состав Совета ветеранов, а после его возглавил. На встрече ветерану вручили поздравление и памятный знак в честь 19-летия Всероссийского студенческого корпуса спасателей.





Юлия Опанасюк

27 апреля 2020 года



