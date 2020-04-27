У ТРЦ «ГРИНН» произошло ДТП Есть погибший.





ДТП произошло сегодня около полудня. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мицубиси» двигался по Кромскому шоссе со стороны ул. Машиностроительной в направлении Бетонного переулка и в районе дома № 4 по Кромскому шоссе допустил столкновение со стоящим маршрутным такси, с последующим столкновением с пешеходным ограждением.



В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля «Мицубиси» и водитель маршрутного такси доставлены в медицинское учреждение.Участниками ДТП стали ещё три транспортных средства «Опель», «Киа», «Форд», которые находились на стоянке. В маршрутном такси пассажиров не было, общественный транспорт стоял на конечной остановке, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



ФОТО пресс-службы УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



