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Орловские студенты сегодня посадили Сад Памяти

Желающих принять участие было много. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции число участников пришлось ограничить.


Чтобы заложить Сад Памяти в Орловском техникуме агротехнологии и транспорта выполнили все условия режима самоизоляции. Маски и перчатки раздавали на входе, каждому измеряли температуру. Разбить плодовый сад в честь юбилея Победы было запланировано давно. Готовились всем коллективом. Но стать участником этого события смогли единицы.

Для студентов техникума, как и для преподавателей, это уже не первое подобное мероприятие. Два года назад они уже высаживали фруктовые деревья в честь 100-летия комсомола. Но юбилей Победы для многих стал личной исторической страницей. Отмечать по-особенному такие даты в техникуме уже традиция. В год 70-летия Победы были посажены ели, они стали частью аллеи Памяти, на которой установлен мемориальный камень, и каждый год к нему возлагаются цветы, а почетный караул несут ребята из военно-патриотического клуба памяти 81-го Апшеронского пехотного полка.

Для Сада Памяти 30 саженцев яблони, вишни, груши, причем, элитных сортов, предоставили шефы техникума - Институт селекции плодовых культур.

Все меньше времени остается до великой даты. Да, в этом году 9 мая мы не будем отмечать, как привыкли, но и спустя десятилетия об этом событии потомкам будут говорить сады и аллеи, созданные во славу нашего народа и воина-освободителя.


Оксана Гранн
27 апреля 2020 года
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