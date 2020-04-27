Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Из «завозного» коронавирус становится «контактным». В числе заболевших 28 медиков.



- Парадокс дистанционки - лекция может увеличиться в три раза.



- В неоплатном долгу. Орловские студенты сегодня посадили Сад Памяти. Правда, на этот раз число участников пришлось ограничить.



- Шествия и митинга не будет. Первомай переходит в онлайн.



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Вести-Орёл

27 апреля 2020 года



