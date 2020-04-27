Работа системы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции

Число заболевших коронавирусом растет с каждым днем, в области введен всеобщий режим самоизоляции, ограничено передвижение людей. Насколько доступна в этих условиях медицинская помощь для населения, можно ли сейчас пройти диспансеризацию и чем могут помочь страховые представители – на эти вопросы редакции «Орловского информбюро» ответил руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Роман Федяков.

Здравствуйте, Роман Петрович. Соблюдая социальную дистанцию, задаём важный для всех жителей региона вопрос: в каком режиме сейчас работают поликлиники?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Сейчас поликлиники оказывают преимущественно первичную медико-санитарную помощь. В приоритете – организация оказания медицинской помощи на дому.



Граждане, вернувшиеся с территорий с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией и находящиеся на самоизоляции, получают больничные листы, не выходя из дома.



Тем, кто находится на диспансерном наблюдении в связи с онкологическими, эндокринологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, помощь оказывается с периодичностью, установленной порядками оказания медицинской помощи, с учётом мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации. Рецепты на лекарственные препараты должны выписываться вовремя во время посещения граждан на дому.



Если у вас нет необходимости, не посещайте сейчас медицинские учреждения. Этим вы обезопасите и себя, и сотрудников медицинских организаций.

А многие, напротив, задумываются о том, чтобы пройти в «свободное» время диспансеризацию или профилактический осмотр.

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В настоящее время это невозможно. В условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации временно приостановлено до отмены решения об особых мерах.

А что с плановыми госпитализациями в стационар?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» госпитализация, отдельные инструментальные и лабораторные исследования (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы) осуществляются по направлению врача поликлиники, к которой прикреплён пациент.

Медицинская помощь пациентам с онкозаболеваниями, болезнями сердечнососудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе) оказывается в полном объеме.

Как обстоит дело с теми, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией? Полис ОМС гарантирует весь спектр лечебных мероприятий?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Безусловно. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме при новой коронавирусной инфекции, а также острых респираторных вирусных заболеваниях, гриппе, пневмонии осуществляется с учетом потребностей застрахованных лиц в такой помощи.

А как в условиях самоизоляции работают страховые медицинские организации? Можно ли сейчас получить полис ОМС или заменить его?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Они продолжают выполнять поставленные задачи, но частично переведены на дистанционный режим.



Страховые представители страховых медицинских организаций продолжают отвечать на вопросы по телефонам круглосуточных горячих линий, а также сопровождать застрахованных граждан на всех этапах оказания им медицинской помощи.



При необходимости получения полиса ОМС продолжается выдача временных свидетельств, подтверждающих оформление полисов ОМС. Сроки действия временных свидетельств продлены по 31 декабря 2020 года. Время обращения непосредственно в офисы страховых медицинских организаций необходимо согласовывать по телефонам горячих линий.



Обращаю внимание, что 26 марта 2020 года завершена реорганизация, в результате которой произошло присоединение ООО ВТБ Медицинское страхование к АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». В соответствии с действующим законодательством АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» является правопреемником ООО «ВТБ Медицинское страхование».



Соответственно полисы ОМС, ранее выданные застрахованным лицам ООО «ВТБ Медицинское страхование», являются действительными и не нуждаются в замене.



Если у вас есть вопросы, касательно обязательного медицинского страхования, качества и сроков оказания медицинской помощи, звоните на горячую линию ТФОМС Орловской области 8-800-200-77-45. Мы ответим на все вопросы.