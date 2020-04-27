Только в четырех районах Орловской области нет заболевших коронавирусной инфекцией

Свободными от COVID-19 остаются Дмитровский, Сосковский, Колпнянский и Краснозоренский районы.



На сегодняшний день в регионе выявлено 407 заболевших. Лидирующими по количеству инфицированных являются Орел (117), Мценск и Мценский район (80), Болховский район (40).





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



