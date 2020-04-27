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В Орловской области на новую коронавирусную инфекцию обследовано 10662 человека

Такие цифры озвучил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на аппаратном совещании в администрации области.


По состоянию на 26 апреля Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области обследовано 10662 человека, выполнено 10969 исследований. Из них по эпидемиологическим показаниям - 5125 человек, в рамках мониторинговых исследований на грипп и ОРВИ – 130 человек, с диагнозом «внебольничная пневмония» - 1053 человека, лица, не выезжавшие за пределы РФ и не имеющие признаки инфекционных заболеваний – 866 человек.

Всего в режиме изоляции по контакту находится 1121 человек.

Александр Румянцев акцентировал внимание на значительном увеличении темпов прироста заболеваемости за минувшую неделю. Он отметил, что структура заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области меняется в сторону увеличения процента контактных лиц.

Большинство лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией – это лица, прибывшие на территорию Орловской области из города Москвы и Московской области, а также лица, находящиеся с ними в контакте по месту проживания, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
27 апреля 2020 года
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