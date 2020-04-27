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В России будет создан Координационный совет по развитию образования


Министерство просвещения РФ намерено создать координационный совет по развитию образования в России. В его состав войдут представители Сбербанка. Сергей Кравцов сообщил о запуске новой образовательной платформы, работа над которой продолжалась в течение трёх лет. Запустить ресурс планируется с 1 сентября 2020 года в 150 образовательных организациях. Предполагается, что платформа станет частью всей процедуры организации образовательного процесса и управления школой. На этой площадке планируется обсуждать, в том числе, и стратегию развития образования в ближайшем будущем.
 
Герман Греф обратил внимание на то, что такие меры потребуют поменять «очень многое в регулировании». Ранее глава Сбербанка заявил, что высшее образование в нашей стране находится на «очень низком уровне» ввиду неэффективности системы управления.

По мнению экспертов кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, на сегодняшний день самой важной остаётся работа над федеральными государственными образовательными нового уровня, а это, в свою очередь может привести к изменениям программы образования, процессов переподготовки педагогов и системы управления высшими учебными заведениями.



Орловское Информбюро
27 апреля 2020 года
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