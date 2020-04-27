Роспотребнадзор: радиационная обстановка в Орловской области характеризуется как удовлетворительная

В результате аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, радиационно загрязненными оказались пять областей Центрального Федерального округа - Брянская, Тульская, Калужская, Орловская, Смоленская.



Как сообщает региональный Роспотребнадзор, на данный момент радиационная обстановка характеризуется как удовлетворительная и не требующая дополнительного вмешательства. Уровни естественного радиоактивного фона соответствуют естественным значениям, характерным для Орловской области до аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.



В 2019 году исследовано 1242 пробы пищевых продуктов, в том числе исследовались пробы наиболее дозообразующих пищевых продуктов в питании населения - молоко, мясо, рыба, хлеб и хлебопродукты, картофель, грибы лесные и ягоды лесные. Все исследованные пищевые продукты по содержанию радиоактивных веществ соответствовали гигиеническим нормативам.



Также по показателям суммарной альфа- и бета- активности исследуется питьевая вода. Согласно полученным результатам, не зарегистрировано превышений по показателям радиационной безопасности.



По результатам расчетов средних годовых эффективных доз облучения критических групп жителей населенных пунктов Орловской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС установлено, что их значения находятся в интервале - до 0,3 мЗв/год, что соответствует требованиям норм радиационной безопасности (1 мЗв/год).