Погиб при попытке избежать столкновения

Сегодня около полудня в Заводском районе Орла случилось серьезное ДТП с участием легковой иномарки и автобуса маршрутного такси. Кроме них были повреждены три автомобиля на парковке. Один человек погиб и двое пострадали.

Характер повреждений, полученных легковой иномаркой при столкновении, не оставлял водителю «Митсубиси» шансов на выживание: жизненное пространство с его стороны деформировано полностью, а руль оказался у самых педалей. Подушки безопасности не спасли. По словам очевидцев, водитель, двигаясь с большой скоростью, увидел перед собой машину, стоящую с левым поворотом, и резко ушел в крайний правый ряд, что, в итоге, не помогло ему избежать ДТП.

Водитель автобуса, закончив маршрут на конечной остановке, дожидался у обочины нового рейса, при столкновении автобус пришел в движение и проехал больше десяти метров. Хотя удар пришелся на заднюю часть маршрутки, пожилой шофер, находившийся на водительском месте, получил травмы.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мицубиси» двигался по Кромскому шоссе со стороны ул. Машиностроительной в направлении Бетонного переулка и в районе дома № 4 по Кромскому шоссе допустил столкновение со стоящим маршрутным такси, с последующим столкновением с пешеходным ограждением.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля «Мицубиси» и водитель маршрутного такси доставлены в медицинское учреждение.

Кроме того, разлетающиеся от удара ограждения повредили на парковке три легковых иномарки. Следствие по факту ДТП, говорят полицейские, на этот раз едва ли обернется уголовным делом: вероятный виновник аварии погиб.