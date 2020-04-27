Под Орлом спасатели изъяли и уничтожили немецкую авиабомбу

Опасную находку у себя на огороде обнаружили жители села Старцево Орловского района.

По словам жителей, такие находки случались и в прошлом.

За 70 с лишним лет бомба утратила оперение, но не потеряла своих смертоносных свойств – извлекать ее саперам пришлось со всеми предосторожностями. Прибывшие на место спасатели обследовали весь приусадебный участок на наличие других боеприпасов.

Как сообщил спасатель Юрий Буденков, это немецкая авиабомба, пятидесятикилограммовая. При наличии второго взрывателя, срабатывающего при попытке разминирования, транспортировать снаряд нельзя. В найденной пятидесятке, к счастью, такого не было. Бомбу успешно вывезли на полигон и ликвидировали.