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В Орловском противотуберкулезном диспансере оборудовали отделение для приема больных с COVID-19


Рубеж в четыре сотни по заболевшим коронавирусом в регионе перешагнули. За последние сутки - плюс 44. И если ранее, в основном, в числе положительных по реакции на тест были приезжие, то теперь ситуация коренным образом изменилась. Все больше контактных. Как только свободные койки в больницах им. Боткина и им. Семашко будут на исходе, инфицированных начнут принимать в туберкулезном диспансере. Сейчас там практически завершилось переоборудование помещений для приема больных с Covid-19. Для них выделили этаж. Обозначили «чистую» и «грязную» зону. Последние пару недель персонал работает в спецкостюмах, чтобы отработать все меры предосторожности и дать организму привыкнуть к постоянной жаре и прилегающим плотно очкам. Одноразовый костюм после смены будет обрабатываться и утилизироваться. Для тех, чье рабочее место в «грязной» зоне, закуплены другие костюмы - многоразовые. У каждого сотрудника будет свой по размеру. Об этом рассказали губернатору во время его визита в медучреждение. 
 
Борис Казенный, главный врач Орловского противотуберкулезного диспансера: «Практически готовы, если не считать тех моментов, что мы нуждаемся и в капитальном, и в текущем ремонте. Но на данный момент времени в этой ситуации мы готовы принимать пациентов2.
 
Задачу оборудовать 370 коек, которую поставил Минздрав перед регионом, выполнили даже с запасом - отметил глава региона. Кислородными системами оборудовано более 280 мест. Скоро начнутся и выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусом.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В соответствии с решениями, которые были приняты правительством Российской Федерации, и на региональном уровне подписано постановление, предусмотрено для врачей, которые контактирует с заболевшими коронавирусной инфекцией, дополнительные выплаты, вплоть до самого младшего медицинского персонала».
 
Сотрудники тубдиспансера готовы к наихудшему сценарию развития событий, но этого можно избежать, если каждый решит остаться дома, а если уж и появляться в общественных местах, то в маске и перчатках.



Анна Вайсергисер
27 апреля 2020 года
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