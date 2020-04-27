Орловские поисковики дали старт весенней «Вахте Памяти» Коронавирус, конечно, повлиял на их работу - на раскопках и в лагерях соблюдается социальная дистанция, все пользуются средствами индивидуальной защиты. И за сбережение памяти они уже вознаграждены - в первый же день сразу два поисковых объединения подняли несколько солдат.





Без построений и торжественных речей - сразу в поля. Так на Орловщине стартовал новый сезон «Вахты Памяти». Пандемия не стала поводом для прекращения работы тех, кто возвращает из безвестия героев, отдавших свои жизни за Родину. Но и игнорировать непростую эпидобстановку нельзя. Николай Красиков, руководитель МПО «Костёр»: «Приходится соблюдать социальную дистанцию, ребята работают в масках и перчатках, несколько иным образом построен лагерь, питание». Евгений Родин, председатель военно-исторического поискового клуба «Дороги войны», специалист по воспитательной работе ОГИК: «Постоянно делаем санитарную обработку поверхностей внутри лагеря, ребята работают в средствах индивидуальной защиты, соблюдаем максимально социальную дистанцию при работах, при приеме пищи. Ребята проживают не более двух человек в палатках». Полевые работы поисковики решили начать с подходов к Кривцовскому мемориалу в Болховском районе. Сообща поисковики «Костра» и «Дорог войны» начали зачищать поля ковром - то есть не пропускают ни одного квадратного метра земли. В их распоряжении были аэрофотосъёмки 1942-43 годов. Наложив кадры на современные карты, поисковики получили точные координаты траншей и воронок, которые не были отработаны в прошлые годы. Николай Красиков, руководитель МПО «Костёр»: «Траншею мы прошли в районе 60% ее протяженности на этом участке. Найдены останки двух бойцов. Это те, кто имеет статус пропавших без вести или оставленных на поле боя. 1943 год. К сожалению, медальонов нет. Но мы видим картину боя. По траншее шла полёвка - полевая связь, провод лежит прямо на бойцах». Первой находкой поисковиков клуба «Дороги войны» стало санитарное захоронение - шесть бойцов, все без медальонов. Лишь у одного была расчёска, на которой было выцарапано «Лукьянов Шура». Но в базах данных среди погибших этот солдат не числится. По сохранившимся фрагментам обмундирования можно предположить, что боец погиб зимой. Скорее всего, в феврале 1943-го - во время орловской наступательной операции. Поисковики заверяют, что, несмотря на все ограничения и испытания, которые приходится преодолевать в год 75-летия Победы, они продолжат работать, а это в итоге должно только укрепить их ряды.





Антон Киселёв

27 апреля 2020 года



