Орловский детский духовой оркестр «Прометей» борется за грант Всероссийского конкурса

Соревнование проходит в онлайн-формате с показом видеоматериалов участников.

Образцовый духовой оркестр «Прометей» Орловской детской хоровой школы (руководитель и дирижер коллектива Андрей Журин) принял участие в номинации «Духовые оркестры» Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура».

В конкурсную программу духового оркестра вошли такие известные произведения, как «Советская кинолента» В. Леера, «Ой мороз, мороз…» А. Халилова и танго «Виолетта» А. Клещенко.

В настоящее время стартовал отборочный тур в номинации «Духовые оркестры». Видеоматериалы участников в этой номинации опубликованы на YouTube-канале фестиваля.

Члены жюри приступили к оценке конкурсных программ участников. Всего в номинации «Духовые оркестры» заявлено 38 коллективов. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, будут рекомендованы для участия в очном этапе.

По итогам 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат денежные гранты в размере 2 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.