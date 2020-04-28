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Орловский детский духовой оркестр «Прометей» борется за грант Всероссийского конкурса

Соревнование проходит в онлайн-формате с показом видеоматериалов участников.


Образцовый духовой оркестр «Прометей» Орловской детской хоровой школы (руководитель и дирижер коллектива Андрей Журин) принял участие в номинации «Духовые оркестры» Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура».
 
В конкурсную программу духового оркестра вошли такие известные произведения, как «Советская кинолента» В. Леера, «Ой мороз, мороз…» А. Халилова и танго «Виолетта» А. Клещенко.
 
В настоящее время стартовал отборочный тур в номинации «Духовые оркестры». Видеоматериалы участников в этой номинации опубликованы на YouTube-канале фестиваля.
 
Члены жюри приступили к оценке конкурсных программ участников. Всего в номинации «Духовые оркестры» заявлено 38 коллективов. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, будут рекомендованы для участия в очном этапе.
 
По итогам 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат денежные гранты в размере 2 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
28 апреля 2020 года
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