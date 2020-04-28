Пять орловских учителей получат Президентский грант

Победители конкурса получают грант в размере 200 тысяч рублей.

Принять участие в конкурсном отборе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Кроме того, участник конкурса должен иметь определенные достижения в профессиональной деятельности. В частности, собственную методическую разработку по преподаваемому предмету, имеющую положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе, высокие результаты учебных достижений своих учеников, создание им условий для адресной работы с различными категориями учащихся и другие.

Имена победителей будут объявлены ко Дню учителя, сообщает информационный портал Орловской области.