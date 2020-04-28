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Проект орловского клуба подводного плавания «ДИВО» претендует на международную премию «Хрустальный компас»


В этом году на соискание премии выдвинуто свыше 240 проектов и достижений из 15 стран мира, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды, Ирландию и др. Среди российских претендентов представители 59 регионов.
 
Орловскую область на престижном международном конкурсе представляет Орловский клуб подводного плавания «ДИВО». Их проект называется «Экспедиция на Ладожское озеро по поиску затопленной во время зимней советско-финской войны 1939-1940 годов флотилии». Он представлен в номинации «Путешествие и экспедиция».
 
В настоящее время экспертный совет работает с заявками и определяет финалистов, список которых будет опубликован позже. VIII церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас» в г. Сочи из-за эпидемии коронавируса перенесена с мая на более поздний срок.
 
Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира и всех 85 регионов России, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
28 апреля 2020 года
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