Проект орловского клуба подводного плавания «ДИВО» претендует на международную премию «Хрустальный компас»

В этом году на соискание премии выдвинуто свыше 240 проектов и достижений из 15 стран мира, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды, Ирландию и др. Среди российских претендентов представители 59 регионов.

Орловскую область на престижном международном конкурсе представляет Орловский клуб подводного плавания «ДИВО» . Их проект называется «Экспедиция на Ладожское озеро по поиску затопленной во время зимней советско-финской войны 1939-1940 годов флотилии». Он представлен в номинации «Путешествие и экспедиция».

В настоящее время экспертный совет работает с заявками и определяет финалистов, список которых будет опубликован позже. VIII церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас» в г. Сочи из-за эпидемии коронавируса перенесена с мая на более поздний срок.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира и всех 85 регионов России, сообщает информационный портал Орловской области.