Ускорены сроки оказания мер поддержки жителям Орловской области, меняющим трудовой статус

Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области информирует о вступлении в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года № 590 «Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц». Согласно документу сроки передачи информации о приёме и увольнении сотрудников работодателями в Пенсионный фонд России (ПФР) будут сокращены. Согласно новому порядку сведения о приёме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий же день после того, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в месяц. Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной поддержки, в том числе – за пособием по безработице. Теперь это можно сделать через интернет-портал « Работа в России ». На рассмотрение заявки, поступившей через портал, отводится 10 дней. Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования». Он предоставляет Правительству право устанавливать особый порядок и сроки подачи сведений о трудовой деятельности в ПФР до конца 2020 года. С полным текстом Постановления Правительства РФ от 26 апреля 2020 года № 590 можно ознакомиться по ссылке





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



