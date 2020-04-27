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Ускорены сроки оказания мер поддержки жителям Орловской области, меняющим трудовой статус


Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области информирует о вступлении в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года № 590 «Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц».
 
Согласно документу сроки передачи информации о приёме и увольнении сотрудников работодателями в Пенсионный фонд России (ПФР) будут сокращены. Согласно новому порядку сведения о приёме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий же день после того, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в месяц.
 
Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной поддержки, в том числе – за пособием по безработице. Теперь это можно сделать через интернет-портал «Работа в России». На рассмотрение заявки, поступившей через портал, отводится 10 дней.
 
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования». Он предоставляет Правительству право устанавливать особый порядок и сроки подачи сведений о трудовой деятельности в ПФР до конца 2020 года.
 
С полным текстом Постановления Правительства РФ от 26 апреля 2020 года № 590 можно ознакомиться по ссылке



Орловское Информбюро
27 апреля 2020 года
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