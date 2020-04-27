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Орловцам предоставят медицинские маски бесплатно

Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.


Андрей Клычков: «Ещё раз обращаю ваше внимание. Не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Со среды будем требовать, чтобы все наши граждане с использованием средств индивидуальной защиты находились в общественных местах, транспорте, местах розничной торговли, медицинских учреждениях. Надеюсь, будем все вместе понимать, для чего это делается».
 
Сейчас в Орловской области зафиксированы 407 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 44. Три заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. 42 человека из заболевших ранее выздоровели, 6 из них добавились за последние сутки. 164 жителя области помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 105 из них с подозрением на заболевание COVID-19. 2129 человек изолированы дома.



Орловское Информбюро
27 апреля 2020 года
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