Андрей Клычков: «Ничего распылять не собираемся»

Завтра над Орлом пролетят восемь самолётов. Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области в Instagram.

Андрей Клычков: «Мы согласовали для подготовки к проведению парада на 9 мая, который пройдёт в другом формате, пролёт над территорией города Орла восьми экипажей СУ-30».

Как сообщил губернатор, завтра утром около 9:20 над городом пройдет первый тренировочный полёт на высоте около 500 метров.