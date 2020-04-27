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Андрей Клычков: «Ничего распылять не собираемся»

Завтра над Орлом пролетят восемь самолётов. Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области в Instagram.


 Андрей Клычков: «Мы согласовали для подготовки к проведению парада на 9 мая, который пройдёт в другом формате, пролёт над территорией города Орла восьми экипажей СУ-30».
 
Как сообщил губернатор, завтра утром около 9:20 над городом пройдет первый тренировочный полёт на высоте около 500 метров.
 
Андрей Клычков: «Таких тренировок будет три, и 9 мая они нас поздравят своим пилотированием. Поэтому просьба не пугаться, это запланированные тренировочные мероприятия - завтра, в среду и, возможно, перед самим 9 мая».



Орловское Информбюро
27 апреля 2020 года
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