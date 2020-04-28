Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Прямой эфир - из инфекционного бокса. Мнение пациента и врача - в Instagram у губернатора.



- У аграриев продолжаются работы. Посевная площадь в этом году увеличится.



- Земля отдает опасные артефакты времен Великой Отечественной. В Орловском районе на огороде нашли немецкую бомбу.



- Раздача продуктовых наборов и конец учебного года, оценки за необычную четвертую четверть и опыт дистанционного обучения - эксклюзивное интервью руководителя департамента образования - в нашем выпуске.





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Вести-Орёл

28 апреля 2020 года



