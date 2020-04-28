В Орловской области посевная площадь в этом году увеличится

Согласно последним проверкам, озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аграрии посеяли овес, ячмень, пшеницу яровую, горох, люпин. Готовят почву для сахарной свеклы.



На развитие сельского хозяйства Орловщины будет выделено в этом году почти полтора миллиарда рублей. Эти средства рассчитаны и для получения льготных кредитов. Первый транш в размере более 340 миллионов рублей уже перечислен.





Анна Вайсергисер

28 апреля 2020 года



