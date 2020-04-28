Количество заболевших в Орловской области выросло до 460 человек На сегодняшний день зарегистрировано 53 новых случая COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:50 28 апреля, в нашем регионе 460 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.



Как сообщил накануне губернатор, трое заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. 42 человека из заболевших ранее выздоровели, 6 из них добавились за последние сутки.



164 жителя области помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 105 из них с подозрением на заболевание. 2129 человек изолированы дома.



2 человека с коронавирусной инфекцией – скончались.





Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



