На Орловщине увеличивается число заразившихся по контакту

Официальный комментарий губернатора Орловской области Андрея Клычкова: «На данный момент (на утро 28 апреля) у нас подтверждено 53 случаев заболевания коронавирусом. По контакту - 46, прибывшие - 7 человек.



6 - Орловский район, 15 - г. Орёл, 15 - Мценск и Мценский район, 1 - Шаблыкинский, 6 - Новодеревеньковский, 1 - Колпнянский район, 2 - Троснянский, 1 - Покровский, 6 – Урицкий. Общее количество – 460».





Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



