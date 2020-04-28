Всероссийскую перепись населения перенесут из-за ситуации с коронавирусом на 2021 год Росстат выступил с инициативой перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года на 2021 год, новые сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством страны.





Основной этап Всероссийской переписи населения по плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Планировалось задействовать более 300 тысяч переписчиков. Правительство утвердило список из 23 вопросов, в том числе о семейном положении, образовании, владении языками, источниках доходов. Целый раздел посвящен жилищным условиям. Предполагалось, что заполнить анкету можно будет также на портале государственных услуг. Перепись для отдаленных и труднодоступных районов России должна была начаться 1 апреля и завершиться 20 декабря. 30 марта 2020 года из-за повышенной опасности распространения коронавирусаи введения режима самоизоляции в некоторых регионах страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах. Перенос переписи на 2021 год не повлияет на качество и результат, появится возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в России.

По мнению эксперта кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Ильи Шалаева всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей, в том числе безопасность собираемой информации, это одна из причин предложения о переносе переписи на 2021 год. Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате. Подчеркнем, что ситуация с распространением вирусной инфекции уже внесла коррективы в сроки проведения переписи населения и в других странах, а частности, в Бразилии, Киргизиии, США.

Предстоящую Всероссийскую перепись населения планируется провести с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного прохождения переписи на портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением. Также принять участие в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в многофункциональных центрах Предстоящую Всероссийскую перепись населения планируется провести с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного прохождения переписи на портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением. Также принять участие в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в многофункциональных центрах «Мои документы» .Общий бюджет Всероссийской переписи населения оценивался Росстатом примерно в 33 млрд рублей - на все годы и мероприятия по подготовке, проведению, подсчету и опубликованию результатов переписи, в том числе половина всех расходов - это фонд оплаты труда переписчиков.





Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



