Татьяна Крымова рассказала, когда завершится учебный год Руководитель департамента образования Орловской области ответила на вопросы корреспондента ГТРК «Орел».





В регионе уже вторую неделю выдают продуктовые наборы школьникам, которые питались в образовательных учреждениях бесплатно. Как правило, это дети из льготных категорий и ученики начальной школы. В социальных сетях появилась информация, что в одном из районов в сухом пайке сливочное масло оказалось с просроченным сроком годности. Каждый случай будет разбираться индивидуально, заявила руководитель департамента образования. При повторении ситуации Татьяна Крымова просит обращаться по телефону горячей линии или писать ей лично в социальных сетях.



Татьяна Крымова еще раз пояснила, кому выдаются продуктовые наборы: «Продуктовые наборы будут выдаваться семьям тех обучающихся, которые получали бесплатное горячее питание в период очного обучения в школе. Это обучающиеся начальной школы и социально незащищенные категории с пятого по одиннадцатый класс. Это так называемое адресное питание, которое обеспечивается в городе Орле, Ливнах и в Орловском районе. Во всех остальных районах все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс получат такие продуктовые наборы. Стоимость продуктового набора может немного отличаться в связи с тем, что у нас есть льготные категории обучающихся, которые получали не только завтраки, но и обеды. Мы работаем с разными поставщиками продуктов, поэтому комплектация немного отличается по наименованиям и по составу».

Руководитель департамента образования региона ответила еще на несколько вопросов:



Будут ли выдавать сухпайки в мае?



«Если президент РФ определит, что в мае также будут нерабочие дни и обучающиеся образовательных организаций будут находиться на дистанционном обучении, то, конечно, мы буде обеспечивать продуктовыми наборами и в мае».



Как будут выставлять оценки?



«Рекомендации по выставлению итоговых оценок за 2019-2020 учебный год во все образовательные организации направлены. Нами рекомендовано при выставлении годовых оценок учитывать итоги первой, второй и третьей четвертей и положительные оценки, которые ребята получают в период дистанционного обучения. 2019-2020 учебный год завершается в соответствии с учебным графиком. Первые классы закончат учиться 22 мая. Вторые-восьмые классы учатся до 29 мая. А вот учащимся девятых, десятых и одиннадцатых классов будет предложено продолжить обучение до 5 июня, в связи с тем, что эти ребята готовятся к государственной итоговой аттестацией, и в период первой недели июня будут обеспечены индивидуальные учебные планы для подготовки к ОГЭ и к ЕГЭ».



Когда школьники будут писать Всероссийские проверочные работы?



«Всероссийские проверочные работы, по решению Министерства просвещения и Рособрнадзора, перенесены на начало 2020-2021 учебного года. То есть, в конце сентября - начале октября будут проводиться ВПР».



Будет ли повторен материал, который сейчас изучается дистанционно?



«Следующий учебный год мы планируем начать 1 сентября, и традиционно учебный год всегда начинается с повторения. И в связи с тем, что в период дистанционного обучения материал ребята осваивали самостоятельно, с родителями, да и педагоги тоже осваивали новые образовательные технологии, следующий учебный год мы, конечно же, начнем с повторения. Учебные планы будут корректироваться, чтобы дать возможность всем повторить то, что было пройдено в конце учебного года».



Будет ли опыт дистанционного обучения вводиться в обычный учебный процесс?



«Обязательно! Тот опыт, который педагоги приобрели в период дистанционного обучения, обязательно будет использован. Мы уже не станем такими, как прежде, и новые дистанционные образовательные технологии будут использоваться нами в обычном образовательном процессе».





Анна Вайсергисер

28 апреля 2020 года



