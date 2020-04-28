Андрей Клычков: на сегодняшний день на закупку допсредств защиты заключено контрактов на сумму свыше 50 млн. рублей Об этом сообщил в своих сетевых аккаунтах глава Орловской области.





Губернатор поблагодарит предпринимателей, которые оказали помощи в поисках контактов в плане поставки средств индивидуальной защиты для медперсонала. Как оказалось, при самостоятельной закупке больницы столкнулись с серьёзными препятствиями.



Андрей Клычков: «Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся. К нам поступило очень много интересных предложений, мы рассмотрели все варианты, и наша совместная работа принесла результат. На сегодняшний день на закупку допсредств защиты заключено контрактов на сумму свыше 50 млн. рублей, в том числе большая часть напрямую с заводами и официальными представителями. Совместно с Росхимзащитой и частными организациями, несмотря на сложную ситуацию на этом рынке, закупаем СИЗы по адекватной цене. Первые партии уже стали поступать в регион. Доставлены дополнительно комбинезоны биологической защиты, порядка 4,5 тысяч респираторов с классом защиты FFP3, бахилы, перчатки, очки, всё необходимое для полного укомплектования медперсонала. Отмечу, что закупка ведётся на федеральные средства, которые выделены Правительством РФ для борьбы с COVID-19.



Кроме того, в связи с дефицитом средств защиты на рынке, считаю, что запасы должны быть как минимум на месяц вперёд. Жизнь и здоровье наших медиков должны быть на первом месте».















Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



