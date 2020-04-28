Всем надеть маски! С 29 апреля в Орловской области вступит в силу указ губернатора, согласно которому все граждане, находясь в общественных местах, должны быть в масках.





Это решение принято главой региона, поскольку мировая практика доказала, что эта мера поможет не допустить распространения коронавируса от тех, кто является бессимптомным носителем. В качестве средства защиты можно использовать шарф или платок. Также маски орловцы смогут получить и бесплатно. Их будут раздавать в общественном транспорте, медицинских учреждениях и магазинах.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас стоит задача создать условия по недопущению распространения коронавируса, но если особенно руководители предприятий сферы торговли и общественного транспорта, производства не будут понимать, у нас будут все основания для того, чтобы применить к ним соответствующие меры ответственности».

Указ губернатора Орловской области № 195 от 27.04.2020 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» опубликован на портале Орловской области.



В соответствии с пунктом 5 "Граждане обязаны использовать при входе и нахождении в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски, респираторы или иные средства защиты, а также соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности".



Указ вступает в силу с 29 апреля 2020 года.





Анна Вайсергисер

28 апреля 2020 года



