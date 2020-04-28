В Орле предпринимателей наказали за торговлю похоронными венками Индивидуальные предпринимателей осуществляли торговую деятельность в период распространения COVID-19.





За нарушение Постановления правительства РФ следует административная ответственность.



Два орловских предпринимателя привлечены к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток. Судом установлено, что в период действия ограничительных мероприятий индивидуальные предприниматели на территории у Троицкого кладбища в Орле вели розничную торговлю предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями.



Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке, сообщили в пресс-службе Советского районного суда г. Орла.





Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



