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Иван Залогин просил воздержаться от посещения Орловщины на майские праздники

Сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области ответил на вопросы журналистов.


На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано 460 человек с COVID-19. Учитывая быстрый рост количества заболевших коронавирусной инфекцией за последние несколько дней, глава регионального департамента здравоохранения просил не приезжать в регион на майские праздники, поскольку это вызовет новую волну заболевших. Иван Залогин рекомендовал навестить родственников в более спокойное время.

Как отметил Иван Залогин во время брифинга, одного пациента с коронавирусом из трех, подключенных к ИВЛ, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Что касается выплат медикам, работающим с пациентами с СОVID-19, то они поступят за апрель в начале мая.

Главу департамента спросили, есть ли возможность получить стоматологическую помощь. Иван Залогин сообщил, что взрослая и детская стоматология открыты для оказания неотложной помощи. Что касается профилактических процедур или протезирования, то он рекомендовал это пока отложить до лучших времен.

Один из вопросов, поступивших перед брифингом, касался тестирования на антитела. По словам руководителя департамента здравоохранения региона, в области приступит к тестированию сразу, как только тесты на антитела будут доступны для регионов.


Орловское Информбюро
28 апреля 2020 года
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