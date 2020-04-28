Иван Залогин: Умерших от COVID-19 будут хоронить в закрытых гробах Сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области ответил на вопросы журналистов.





Как отметил Иван Залогин, коронавирус относится к особо опасным инфекциям. Существуют требования и рекомендации по захоронению. Умерших от опасных инфекций хоронят в закрытых гробах, также не допускается церемонии прощания с усопшим.



В Орловской области скончались два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.





Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



