Аварийный дом на Серпуховской в Орле расселят в этом году Сейчас строение находится под охраной полиции. Все вопросы с переселением людей решены.





На прошлой неделе в двухэтажном доме по улице Серпуховской в Орле произошло обрушение потолка. О ситуации на сегодняшний день рассказал глава администрации Орла Александр Муромский.



Расселить, согласно срокам, жителей дома № 113 по улице Серпуховской должны были к декабрю 2025 года. Но дату по решению внеочередного заседания КЧС перенесут.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сегодня вместе с коллегами из департамента строительства решаем вопрос по переносу сроков расселения этого дома на 2020 год».





Анна Вайсергисер

28 апреля 2020 года



