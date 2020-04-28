Сегодня - День работников скорой медицинской помощи Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту. Сейчас, в период пандемии, они находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.





В период пандемии работа скорой стала более значимой. Бригады первыми приходят к пациентам. От фельдшера, медсестры, водителя, от их профессионализма, слаженной работы и неравнодушия зачастую зависят жизни. На орловской станции Скорой медицинской помощи сегодня круглые сутки дежурит порядка 30 бригад.



Мы поздравляем медиков с праздником и желаем терпения, сил и удачи в борьбе с новой инфекцией!





Надежда Невматулина

28 апреля 2020 года



